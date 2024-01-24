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Нападающий «Спартака» Промес опубликовал видео в маске с ювелирными украшениями

Нападающий «Спартака» Промес опубликовал видео в маске с ювелирными украшениями
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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес в социальных сетях поделился видео, в котором показал маску из своей коллекции.

Ранее сообщалось, что футболист отправится на зимние сборы «Спартака» в ОАЭ, несмотря на слухи о его возможной экстрадиции из-за уголовных дел в Нидерландах.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 32-летний Квинси Промес провёл 17 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил шесть голевых передач. Также на счету нидерландского нападающего четыре игры, два гола и два ассиста в Фонбет Кубке России.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков.

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