«Спартак» разрулил ситуацию с Промесом. Квинси на сборе в ОАЭ ничто не угрожает?

Квинси Промес – важная часть «Спартака», он один из лидеров команды. Но из-за уголовного преследования в Нидерландах футболисту тяжело выезжать за пределы России: во многих странах ему грозит экстрадиция на родину. Это могло случиться и в ОАЭ, куда красно-белые традиционно летают на сборы. «Чемпионат» пообщался со спортивными юристами, которые объяснили, почему звезде красно-белых больше в Эмиратах ничего не угрожает. Вингер отправится с командой на Ближний Восток.

«Я не знаком с ситуацией изнутри. Но, возможно, прибытие Промеса на сборы с командой связано с тем, что он получил Emirates ID — то есть визу на въезд. Это развеяло сомнения в том, пустят его в ОАЭ или нет. Если он получил визу, значит, прошёл все соответствующие проверки. Это гарантирует, что он въедет на территорию страны.

Что касается экстрадиции, то виза от этого не защищает. Но насколько я понимаю, дело Промеса находится в апелляции, и, поскольку нет окончательного решения суда, не должно быть риска экстрадиции», — сказал Юрий Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Промес ярко отметил день рождения в Эмиратах – это стало понятно из фотографий и видео в соцсетях футболиста, на которых ему в качестве подарка вручают дорогое ювелирное украшение — массивную подвеску, усыпанную бриллиантами… Подобное поведение привлекло внимание нидерландского правосудия.

«Думаю, руководство «Спартака» озаботилось безопасностью Промеса. Наверное, с принимающей страны было разъяснено, что ехать безопасно. Вряд ли и команда, и сам Промес как физическое лицо согласились бы ехать, если бы не было каких-то гарантий. Если этот закон будет исполняться, то его должны задержать ещё на трапе самолёта, потому что приезд не является секретом.

В прошлом году Промес тренировался индивидуально и не ездил на сборы в командой. Но тогда, наверное, не было соответствующих гарантий. Сейчас они, вероятно, имеются от самых высоко стоящих лиц ОАЭ», — сказал Андрей Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, между Нидерландами и ОАЭ имеется соглашение об экстрадиции. Однако для этого нужно, чтобы голландская прокуратура уведомила ближневосточных коллег о необходимости задержания их гражданина. Но, видимо, Промеса это пока не касается. И к возобновлению РПЛ он сможет готовиться вместе с командой.