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Экс-игрок «Торпедо» Магаль: в Москве люди вообще не расслабляются, постоянно куда-то идут

Экс-игрок «Торпедо» Магаль: в Москве люди вообще не расслабляются, постоянно куда-то идут
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Защитник «Факела» Руслан Магаль высказался о ритме жизни в Москве. По его словам, в столице постоянная суматоха, люди всегда находятся в движении.

«К пробкам в Москве привык, но к расстояниям и трафику людей — нет. Кажется, что никто вообще не расслабляется, постоянно куда-то идут — движ и суматоха. В Москве очень активный образ жизни», — сказал Магаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Магаль перешёл в «Факел» из «Торпедо» в июле 2021 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Магаль сыграл два матча, забил один гол и отдал две голевые передачи.

После 18 туров «Факел» занимает 11-е место в РПЛ с 21 очком. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков).

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