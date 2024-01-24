Защитник «Факела» Магаль раскрыл секрет резкого игрового прогресса в 32 года

Защитник «Факела» Руслан Магаль высказался о своём прогрессе после 30 лет. По его словам, секрет успеха кроется в тренере Сергее Ташуеве, который нашёл подход к игрокам.

«Приход Ташуева поменял ментальность игроков. Он сразу объяснил, что мы хорошие футболисты и можем быть намного выше, чем сейчас. Рассказал, в какой футбол играют его команды. Я благодарен ему за то, что вернул меня на позицию, где чувствую себя комфортно. В этот этап я максимально кайфовал от игр и тренировок. Я даже задумался, что большую часть карьеры провёл не на той позиции. В «Сибирь» я пришёл крайним полузащитником, но правый защитник получил травму, и Стукалов поставил меня туда. Так я и стал защитником, но меня всегда тянуло в атаку. Сейчас я на идеальной позиции, на которой должен был играть всю карьеру. От Ташуева я получил объяснений по поводу игры больше, чем от других тренеров. Может, даже некоторые и не хотели смотреть, где я играю, а Ташуев попал в точку», — сказал Магаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.