«Не было даже мысли взять деньги и пропасть». Давила — о переходе в ЦСКА

Чилийский нападающий Виктор Давила высказался о переходе в ЦСКА летом 2023 года. Футболист выкупил свой контракт у мексиканского «Леона», получив деньги от российского клуба.

«Шутили, что я мог получить деньги от клуба, а потом исчезнуть? Ха-ха! Такое писали в России, да? Я, конечно, не читал, но в Мексике писали то же самое, поверьте. Это смешно, согласен. Но моя сторона с первой минуты вела себя максимально прозрачно и корректно во взаимодействии с нашими партнёрами по этой сделке. Так что не было даже мысли взять деньги и пропасть, ха-ха.

Со мной никогда в жизни такого не происходило. Да я даже не подозревал, что такие механизмы есть, как всё это происходит и так далее… Но чёткое взаимодействие моих агентов с российской стороной и посредниками позволило нам закончить всё благополучно», — приводит слова Давилы «Спорт-экспресс».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Виктор Давила провёл 11 матчей, в которых забил три мяча и оформил одну голевую передачу. Также на его счету четыре игры и один ассист в Фонбет Кубке России.