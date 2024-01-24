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«Мои ожидания от трансфера в ЦСКА были иными». Давила — об игровом времени

«Мои ожидания от трансфера в ЦСКА были иными». Давила — об игровом времени
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Чилийский нападающий ЦСКА Виктор Давила высказался о количестве своего игрового времени.

«Доволен ли своим временем? Конечно, нет. Я не сыграл ни одного полного матча в первой части сезона. Если суммировать все сыгранные минуты и поделить на 90, не выйдет даже пяти полных игр. При этом у меня пять результативных действий. Думаю, это хороший показатель, учитывая моё игровое время.

Разумеется, мои ожидания от трансфера в ЦСКА были иными. Я рассчитывал, что буду играть больше, что стану важным игроком для команды. Меня не устраивает нынешний статус. Не расслабляюсь. Работаю и стараюсь доказать, что достоин большего», — приводит слова Давилы «Спорт-экспресс».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Виктор Давила провёл 11 матчей, в которых забил три мяча и оформил одну голевую передачу. Также на его счету четыре игры и один ассист в Фонбет Кубке России.

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