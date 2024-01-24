Журналист Marca: информация об Абаскале и «Кадисе» — не фейк, но клуб возглавит не он

Исабело Бехарано, журналист, отвечающий за «Кадис» в самом популярном издании Испании — Marca, прокомментировал информацию о том, что испанский клуб был заинтересован в услугах главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Информация об интересе «Кадиса» к Абаскалю — не фейк. Он действительно был, но Гильермо не мог уйти бесплатно, а клуб, в свою очередь, не мог платить компенсацию «Спартаку». Сегодня будет представлен новый тренер «Кадиса». Это пока неофициально, но похоже, что им станет Маурисио Пеллегрино», — сказал Бехарано в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Ранее сообщалось, что Гильермо Абаскаль является одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Кадиса» после увольнения Серхио Гонсалеса.