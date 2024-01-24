«Славия» 10 лет принадлежала китайцам». Глава «Слована» — о критике из-за матча с «Динамо»

Владелец словацкого «Слована» Иван Кмотрик отреагировал на информацию об отмене контрольного матча с пражской «Славией». Ранее словацкий клуб провёл игру с московским «Динамо», что не понравилось руководству «Славии».

Президент «Славии» Ярослав Тврдик написал в социальной сети, что команда не будет проводить контрольный матч со «Слованом».

«Всё, что я знаю, это то, что он пытался позвонить мне, чтобы узнать, можем ли мы перенести игру на запасное поле, потому что они меняют газон. И я добавлю к его комментарию, что «Славия» последние десять лет принадлежала китайцам», — приводит слова Кмотрика Sport Aktuality.

Московское «Динамо» вчера, 23 января, одержало волевую победу в контрольном матче со «Слованом» со счётом 2:1.