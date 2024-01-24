Журналист: такую сумму, как «Спартак», за Угальде не заплатит ни один другой клуб

Нидерландский журналист издания Tubantia Леон тен Вурде высказался о возможном трансфере нападающего «Твенте» Манфреда Угальде в московский «Спартак». Отмечается, что сумма сделки может составить € 15 млн, что станет рекордом в истории нидерландского клуба.

«Хотя с уверенностью ничего сказать нельзя, но инсайдеры точно знают одно: ту сумму, которую московский «Спартак» хочет выложить на стол немедленно, ни один другой клуб летом не заплатит за нападающего, забившего семь раз в чемпионате после восемнадцати матчей.

Чтобы встать на ноги в финансовом отношении и сделать следующий шаг как клубу, «Твенте» в ближайшие годы потребуются миллионы от трансферов», — приводит слова тен Вурде Twentefans.nl.