Энцо Фернандес забил пять голов за «Челси» в этом сезоне — все на «Стэмфорд Бридж»

Аргентинский полузащитник «Челси» Энцо Фернандес забил пять голов в этом сезоне, отличался хавбек только на домашней арене «аристократов».

В состоявшемся накануне ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Мидлсбро», который проходил на лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж», «Челси» добился уверенной победы со счётом 6:1, один гол на свой счёт записал как раз Энцо Фернандес. В рамках английской Премьер-лиги 23-летний хавбек забил два гола в 18 матчах этого сезона.

Аргентинец присоединился к лондонской команде зимой 2023 года из лиссабонской «Бенфики». Действующий контракт полузащитника с «Челси» рассчитан до конца июня 2031 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную Энцо Фернандеса в € 80 млн.