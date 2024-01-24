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Прокуратура Нидерландов не смогла добиться экстрадиции Промеса

Прокуратура Нидерландов не смогла добиться экстрадиции Промеса
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Сегодня в Амстердаме суд рассматривает уголовное дело нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, который обвиняется в контрабанде большой партии наркотиков в Амстердам. Футболист на заседании суда не присутствует. Прокуратура пыталась добиться его экстрадиции на родину, но эти попытки не увенчались успехом, информирует издание AD.

Сейчас Промес находится на зимних учебно-тренировочных сборах «Спартака» в ОАЭ. Решение суда по делу о контрабанде наркотиков будет вынесено сегодня.

Напомним, Квинси Промес в нынешнем сезоне сыграл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами. Сообщалось, что Квинси стал резидентом ОАЭ и сможет поехать на сбор команды. Однако потом возникли слухи о риске экстрадиции футболиста, ведь у него есть несколько уголовных дел на родине — в Нидерландах.

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