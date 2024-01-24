Предполагаемый сообщник Промеса дал показания в суде по делу о контрабанде наркотиков

Предполагаемый сообщник и родственник нападающего «Спартака» Квинси Промеса выступил в суде по делу о контрабанде наркотиков. Мужчина по имени Мэрилио заявил, что лишь помогал в поиске людей для транспортировки неизвестного груза, ничего на этом не заработав.

«Ко мне обратились с просьбой найти двух человек, которые могли бы помочь освободить склад. Я тогда легкомысленно отнёсся к этому. Я ничего не заработал на этом, только устроил людей», — приводит слова Мэрилио AD.

Отмечается, что Мэрилио давал показания только по поводу себя. На другие вопросы по существу дела он отвечал: «Я об этом ничего не знаю».

Напомним, Квинси Промес обвиняется в контрабанде наркотиков. Сегодня в Нидерландах проходит слушание по его делу, но футболист в суде не присутствует.