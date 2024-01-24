Защитник «Факела» Магаль: должен был играть в РПЛ раньше, но однажды остановился в шаге

Защитник «Факела» Руслан Магаль рассказал, что мог попасть в РПЛ гораздо раньше. В то же врем он подчеркнул, что доволен тем путём, по которому идёт.

«Конечно, я мог оказаться в РПЛ раньше, даже должен был. Не знаю, почему так случилось. Стечение обстоятельств, какие-то факторы мешали. Например, с «Торпедо» мы шли весь сезон на первых местах в ФНЛ, какие-то матчи сыграли неудачно, становимся третьими, а из-за коронавируса останавливают чемпионат — никаких стыковых игр. Я был в шаге от РПЛ! Были и другие препятствия, но они меня закалили — ни о чём не жалею. Доволен, что иду этим путём. Тем ценнее для меня играть в «Факеле» и добиваться результата», — сказал Магаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.