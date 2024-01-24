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Магаль: фаны «Спартака» в 2000-м разбили гостиницу «Брно», армейцев поливала пожарная

Магаль: фаны «Спартака» в 2000-м разбили гостиницу «Брно», армейцев поливала пожарная
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Защитник «Факела» Руслан Магаль рассказал о поведении футбольных фанатов.

«Я ходил на все матчи и помню это. Болельщики «Спартака» тогда разбили гостиницу «Брно», сейчас она уже по-другому называется. Был и на матче с ЦСКА, когда их фанатов поливала пожарная машина, чтобы они успокоились. Все приезды московских команд запомнились беспорядками. Тогда ещё было развито хулиганское движение, когда все фанатели и дрались группировками.

В городе принимались повышенные меры безопасности: много милиции, перекрывались улицы. То же самое и сейчас, но беспорядков тогда было больше. Если вы сейчас приедете в тёплое время года в Воронеж, то увидите очень много болельщиков в городе, только без хулиганства. Это главное отличие времён», — сказал Магаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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