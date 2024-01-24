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Невилл — о новом исполнительном директоре «МЮ»: Берраду предстоит многое сделать

Невилл — о новом исполнительном директоре «МЮ»: Берраду предстоит многое сделать
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Sky Sports Гари Невилл прокомментировал новость о том, что бывший директор по футбольным операциям «Манчестер Сити» Омар Берраду занял пост исполнительного директора «красных дьяволов».

«Полагаю, для «Манчестер Юнайтед» это полезный шаг. Мне понравилось, как руководство клуба договорилось с Омаром Берраду — без лишнего шума, просто сделали это. Очевидно, что у Омара есть богатый опыт, но ему многое предстоит сделать в «Ман Юнайтед», и никто не знает, справится ли он с этим. Если Берраду привлечёт нужных людей, назначит правильных подчинённых в лице спортивного директора и главы отдела подбора персонала, то начало выйдет очень даже неплохим», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что, помимо исполнительного руководства, Омар войдёт и в совет директоров клуба.

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