Рио Фердинанд: в «Сити» шокированы уходом их исполнительного директора в «Юнайтед»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал новость о том, что бывший директор по футбольным операциям «Манчестер Сити» Омар Берраду занял пост исполнительного директора в стане «красных дьяволов».

«Я общался с некоторыми ребятами из «Сити», и они не могут поверить, что теперь он работает у нас. Они думают: «Вау, он так много сделал на различных уровнях». Берраду везде добился успеха. Это действительно качественное подписание для нас. Считаю, что потенциально это может быть одно из наших лучших подписаний в январе. Особенно в нынешней обстановке, в которой мы находимся», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что, помимо исполнительного руководства, Омар войдёт и в совет директоров клуба.