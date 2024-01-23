Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мавритания — Алжир. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рио Фердинанд: в «Сити» шокированы уходом их исполнительного директора в «Юнайтед»

Рио Фердинанд: в «Сити» шокированы уходом их исполнительного директора в «Юнайтед»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал новость о том, что бывший директор по футбольным операциям «Манчестер Сити» Омар Берраду занял пост исполнительного директора в стане «красных дьяволов».

«Я общался с некоторыми ребятами из «Сити», и они не могут поверить, что теперь он работает у нас. Они думают: «Вау, он так много сделал на различных уровнях». Берраду везде добился успеха. Это действительно качественное подписание для нас. Считаю, что потенциально это может быть одно из наших лучших подписаний в январе. Особенно в нынешней обстановке, в которой мы находимся», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что, помимо исполнительного руководства, Омар войдёт и в совет директоров клуба.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» переманил из «Манчестер Сити» исполнительного директора
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android