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Игрок «Факела» Магаль: Джокович — великий спортсмен. В баскетболе пример — Коби Брайант

Игрок «Факела» Магаль: Джокович — великий спортсмен. В баскетболе пример — Коби Брайант
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Защитник воронежского «Факела» Руслан Магаль рассказал о представителях других видов спорта, которые его вдохновляют. Футболист выделил выдающиеся успехи Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Коби Брайанта.

«Ещё нравится Надаль. А Новак — великий спортсмен, который добился всего благодаря дисциплине. Она на первом месте, без этого нельзя добиться результата. Просто стоит посмотреть на Роналду. Кстати, я читал биографию Джоковича, где он рассказывал про свои диеты и тренировки. Но и талант у Новака есть. Такие примеры есть в каждом виде спорта — тот же Коби Брайант в баскетболе. Он доказывал уже в приличном возрасте», — сказал Руслан Магаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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