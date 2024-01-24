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Иско: в «Реале» я просто ментально сломался

Иско: в «Реале» я просто ментально сломался
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Известный испанский полузащитник Иско, выступающий в составе «Бетиса», высказался о своих последних сезонах, проведённых в составе мадридского «Реала». Хавбек признался, что он был сломан в психологическом плане.

«Я тогда просто ментально сломался, и мне не хватило сил и терпения, чтобы переломить ситуацию. Я чувствовал себя в этой ситуации жертвой, но на самом деле я не был жертвой», – цитирует Иско Movistar.

Иско выступал в составе мадридского «Реала» с 2013 по 2022 год. В составе столичного клуба полузащитник в общей сложности провёл 353 официальных матча. Ему удалось записать на свой счёт 53 гола и 57 результативных передач.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, 31-летний Иско в нынешнем сезоне провёл 27 матчей в составе «Бетиса». Он забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.

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