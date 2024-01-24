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Фёдоров: Нобоа пригодился бы многим клубам РПЛ, но потерял мотивацию играть в России

Фёдоров: Нобоа пригодился бы многим клубам РПЛ, но потерял мотивацию играть в России
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Бывший футболист «Рубина» Андрей Фёдоров высказался о возможном уходе из «Сочи» эквадорского полузащитника Кристиана Нобоа. Ранее стало известно, что сочинцы исключили 38-летнего хавбека из заявки на этот сезон.

«Последние полгода в «Сочи» для Нобоа прошли неоднозначно, я много игр смотрел. Не скажу, что ему было тяжело, в «Сочи» разные тренеры его встраивали, но сейчас что-то не получилось. Не знаю, с чем это связано. Думаю, что для себя он выбрал хороший вариант — завершить карьеру на родине.

Нобоа пригодился бы многим клубам в РПЛ, но тренерам нужно было бы под него подстраиваться. Мне кажется, он и сам мотивацию потерял, потому что Кристиан всё доказал в России. А перестраиваться ему уже очень сложно, поэтому он принял такое решение», — сказал Фёдоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Нобоа выступает за «Сочи» с 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провёл 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с сочинским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1 млн.

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