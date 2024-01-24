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Атлетик Б — Барселона. Прямая трансляция
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23:30 Мск
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«Атлетик» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Испании начнётся в 23:30

«Атлетик» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Испании начнётся в 23:30
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В среду, 24 января, пройдёт матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Атлетик» и «Барселона». Команды будут играть на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, Испания. Главным арбитром встречи будет Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Испании . 1/4 финала
24 января 2024, среда. 23:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В очном матче в последний раз сегодняшние соперники встречались в рамках Ла Лиги. Это произошло 22 октября 2023 года. Тогда каталонцы на домашней арене переиграли «Атлетик» с минимальным счётом — 1:0.

На пути к 1/4 финала турнира «Барселона» обыграла «Барбастро» (3:2) и «Унионистас» (3:1). «Атлетик», в свою очередь, был сильнее «Кайона» (3:0) и «Алавеса» (2:0).

Турнирная сетка Кубка Испании - 2023/2024
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