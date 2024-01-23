«Сочи» исключил Кристиана Нобоа из заявки клуба

Футбольный клуб «Сочи» убрал эквадорского полузащитника Кристиана Нобоа из заявки клуба на нынешний сезон Российской Премьер-Лиги.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщил, что 38-летний Кристиан Нобоа находится в расположении клуба, но не участвует в тренировочных занятиях, потому что принимает решение по своему будущему. Отмечалось, что у полузащитника есть предложение от «Эмелека» из Эквадора.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Нобоа провёл 11 матчей, в которых забил два мяча и оформил одну результативную передачу. Также на его счету три игры и один гол в Фонбет Кубке России.

38-летний Нобоа играет в России с февраля 2007 года. Полузащитник защищал цвета казанского «Рубина», московского «Динамо», «Ростова», санкт-петербургского «Зенита» и «Сочи».

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков за 18 матчей. В первом туре после возобновления сезона «Сочи» встретится с «Балтикой» в начале марта.