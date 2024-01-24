Иван Сергеев оценил бразильских новичков «Зенита»

Нападающий петербургского «Зенит» Иван Сергеев высказался о бразильских новичках сине-бело-голубых, которые пополнили команду в текущее трансферное окно. Российский футболист считает, что каждый из них усилит игру петербуржцев.

«Они хорошие ребята, я думаю, что они усилят нашу игру — и Педро, и Артур, и Нино. Конечно, им ещё нужно время для того, чтобы окончательно втянуться, но оно у них будет. Я думаю, что за сборы мы наиграем связи, а дальше тренеры будут выбирать, кто будет играть», – приводит слова Сергеева официальный сайт команды.

В текущее трансферное окно в петербургский «Зенит» перешли три бразильских футболиста: защитник Нино, атакующий полузащитник Артур и нападающий Педро.

Напомним, петербургский «Зенит» после 18 туров Российской Премьер-Лиги имеет на своём счету 36 очков. Подопечные Сергея Семака занимают вторую строчку в турнирной таблице. Сегодня сине-бело-голубые в товарищеском матче обыграли южнокорейский «Чонбук Хёндэ Моторс» (5:1).