Газзаев — о словах Чеферина: стоило допустить основную национальную команду

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал слова главы УЕФА Александера Чеферина о смягчении ограничений на участие в международных соревнованиях для молодёжных команд России.

«Если об этом говорит глава УЕФА, мы должны воспринимать это как действительно хорошую новость. Я думаю, что это только начало. Надеюсь, слова Чеферина не разойдутся с делом. Надо было и национальную команду допустить. Но всё постепенно двигается. Надеюсь, что в ближайшее время будем участвовать в отборочных играх чемпионатов мира и Европы», — приводит слова Газзаева Metaratings.

Напомним, в конце февраля 2022 года сборные России и все российские команды были отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. В сентябре прошлого года УЕФА допустил к турнирам российские сборные U17, но уже в октябре отменил своё решение.