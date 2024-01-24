«Атлетик» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч Кубка Испании

В среду, 24 января, пройдёт матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Атлетик» и «Барселона». Команды будут играть на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, Испания. Главным арбитром встречи будет Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

«Атлетик»: Ахирресабала, Лекуэ, Вивиан, Паредес, Берчиче, Прадос Диас, Весга, Арес, Сансет, Уильямс, Гурусета.

«Барселона»: Пенья, Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде, де Йонг, Гюндоган, Педри, Ямал, Торрес, Левандовски.

В очном матче в последний раз сегодняшние соперники встречались в рамках Ла Лиги. Это произошло 22 октября 2023 года. Тогда каталонцы на домашней арене переиграли «Атлетик» с минимальным счётом — 1:0.

На пути к 1/4 финала турнира «Барселона» обыграла «Барбастро» (3:2) и «Унионистас» (3:1). «Атлетик», в свою очередь, был сильнее «Кайона» (3:0) и «Алавеса» (2:0).