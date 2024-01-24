Мукиэле настаивает на переходе в «Баварию»

Фланговый защитник «ПСЖ» Норди Мукиэле не оставляет надежд на уход из французского клуба в текущее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, футболист просит руководство парижан отпустить его в «Баварию». Клубы по-прежнему далеки от соглашения, однако мюнхенский клуб будет делать всё возможное, чтобы договориться с «ПСЖ» на приемлемых условиях.

Мукиэле выступает за «ПСЖ» с 2022 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за парижан 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 12 млн.

Ранее сообщалось о возможных мерах, которые необходимо будет предпринять мадридскому «Реалу» для подписания форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.