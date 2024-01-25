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Вратарь «Динамо» Шунин назвал лучших нападающих, против которых играл

Вратарь «Динамо» Шунин назвал лучших нападающих, против которых играл
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Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин принял участие в небольшом блиц-опросе.

«Лучший сейв за всю карьеру? Помню матч последнего тура со «Спартаком» в 2018 году, когда была очень плотная борьба в турнирной таблице. Там был хороший сейв, когда Промес пробил в дальний угол, а я сумел перестроиться и отразить мяч. Там вообще было много хороших спасений.

Лучший нападающий, против которого играл? Халк или Самуэль Это’О.

Лучший защитник-одноклубник? Леандро Фернандес, Денис Колодин, Йован Танасиевич. Вообще их много было», – приводит слова Шунина пресс-служба московского «Динамо».

Ранее голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, кем он себя видит после завершения профессиональной футбольной карьеры.

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