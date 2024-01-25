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«Челси» в финале Кубка английской лиги встретится с «Ливерпулем»

«Челси» в финале Кубка английской лиги встретится с «Ливерпулем»
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В финале Кубка английской лиги сезона-2023/2024 сыграют «Челси» и «Ливерпуль».

В среду, 24 января, состоялся ответный полуфинальный матч Кубка английской лиги между лондонским «Фулхэмом» и «Ливерпулем». Первая встреча завершилась победой команды «красных» со счётом 2:1. Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне, Англия. Встреча завершилась ничейным результатом – 1:1.

Таким образом, «Ливерпуль» оказался сильнее «Фулхэма» по сумме двух матчей (3:2). Подопечные Юргена Клоппа вышли в финал Кубка английской лиги.

Напомним, 23 января состоялся ответный полуфинальный матч Кубка английской лиги между лондонским «Челси» и «Мидлсбро». Первая встреча завершилась победой команды из Чемпионшипа со счётом 1:0. Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, Англия. «Синие» разгромили соперника со счётом 6:1 и выиграли противостояние по итогам двух игр (6:2), первыми пройдя в финал турнира.

Отметим, для «аристократов» финал Кубка лиги станет 10-м в своей истории. Ливерпуль» выходил в финал этого соревнования 14 раз.

Финал Кубка английской лиги пройдёт 25 февраля на «Уэмбли», Англия.

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