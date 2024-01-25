«Ливерпуль» чуть не «прибил» свой воспитанник! Но теперь от трофея отделяет лишь «Челси»

«Ливерпуль» идёт за первым трофеем в сезоне. В первом полуфинале Кубка английской лиги команда Юргена Клоппа обыграла дома «Фулхэм» (2:1). Задача на ответную встречу в Лондоне была простой – не проиграть. В финале уже ждёт «Челси», прошедший «Мидлсбро».

В стартовом составе «Ливерпуля» появилась пара футболистов резерва. Но всё же Клопп не стал недооценивать соперника, выпустив, например, ван Дейка, Мак Аллистера, Гакпо, Нуньеса и Диаса. «Фулхэм», без сомнений, хотел бы выйти в финал и побороться за трофей. Марку Силва выпустил основу. Важность встречи ощущалась на старте. Обе команды вышли с отличным настроем, стараясь первыми повести в счёте. Отличный шанс на восьмой минуте упустил полузащитник «Фулхэма» Жоау Пальинья. После подачи углового он расстреливал ворота «Ливерпуля», но пробил выше. Затем гости взяли игру под контроль. И сумели открыть счёт в матче. Луис Диас получил мяч на краю штрафной, пробил, и рикошет помог ему поразить ворота Лено. 1:0 – ситуация для «Фулхэма» становилась тяжёлой.

«Ливерпуль» продолжил методичное давление. Диас мог оформить дубль, но его гол не засчитали из-за офсайда. Колумбиец в целом был самым активным игроком гостей. Диас, по сути, полностью заменил Салаха в «Ливерпуле» (здоровья египтянину). «Фулхэм» же периодически огрызался, но действительно опасных моментов до конца тайма мы не увидели.

На старте второго тайма ситуация не сильно изменилась. «Ливерпуль» создал парочку классных моментов: сначала Эллиотт не переиграл Лено, а затем Нуньес пробил мимо ворот. А вот где-то за 20-25 минут до конца встречи «Фулхэм» включился. Деваться лондонцам было некуда: два гола необходимы для того, чтобы побороться за выход в финал. Интересно, что очень здорово вошёл в игру вингер «Фулхэма» Гарри Уилсон, воспитанник «Ливерпуля». И именно он организовал гол на 77-й минуте. Уилсон отдал пас, после которого защитник Исса Диоп поразил правый угол ворот гостей. И сразу стало интереснее!

«Фулхэм» — «Ливерпуль» — 1:1 Фото: Clive Rose/Getty Images

И через пару минут Уилсон мог забить уже сам. Пробил он по воротам «Ливерпуля», но отлично сыграл голкипер Кивин Келлехер. Концовка проходила под диктовку «дачников», методично давивших на мерсисайдцев. Но «Ливерпуль» выдержал давление и сохранил нужный счёт.

Команда Юргена Клоппа идёт за Кубком английской лиги, в котором они побеждали в 2022 году. Интересно, что в финале «Ливерпуль», как и тогда, сыграет с «Челси». Тогда в основное время команды не забили голов, а в серии пенальти пришлось бить вратарям. «Ливерпуль» в итоге выиграл со счётом 11:10. Ждём что-то необычное на этот раз? Финал – 25 февраля на «Уэмбли».