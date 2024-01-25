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«Барселона» проиграла «Атлетику» и вылетела из Кубка Испании

«Барселона» проиграла «Атлетику» и вылетела из Кубка Испании
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Завершился четвертьфинальный матч Кубка Испании, в котором «Атлетик» принимал «Барселону». Матч прошёл в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и закончился победой хозяев в овертайме со счётом 4:2.

Основное время матча завершилось со счётом 2:2. В составе «Атлетика» забивали Горка Гурусета и Ойан Сансет. За «Барселону» отличились Роберт Левандовски и Ламин Ямал.

На 106-й минуте Иньяки Уильямс забил победный гол за «Атлетик». Окончательную точку в матче поставил Нико Уильямс на 120-й минуте.

Таким образом, «Атлетик» вышел в полуфинал Кубка Испании, а «Барселона» закончила участие в турнире.

Действующим победителем Кубка Испании является «Реал», который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл «Осасуну» со счётом 2:1. Рекордсменом по количеству трофеев в Кубке Испании является «Барселона», побеждавшая в этом турнире 31 раз. На втором месте по этому показателю находится «Атлетик» (23). Замыкает тройку «Реал» (20).

Кубок Испании . 1/4 финала
24 января 2024, среда. 23:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
4 : 2
ДВ
Барселона
Барселона
1:0 Гурусета – 1'     1:1 Левандовски – 26'     1:2 Ямал – 32'     2:2 Сансет – 49'     3:2 Уильямс – 105+2'     4:2 Уильямс – 120+1'    
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