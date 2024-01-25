«Барселона» проиграла «Атлетику» и вылетела из Кубка Испании

Завершился четвертьфинальный матч Кубка Испании, в котором «Атлетик» принимал «Барселону». Матч прошёл в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и закончился победой хозяев в овертайме со счётом 4:2.
Основное время матча завершилось со счётом 2:2. В составе «Атлетика» забивали Горка Гурусета и Ойан Сансет. За «Барселону» отличились Роберт Левандовски и Ламин Ямал.
На 106-й минуте Иньяки Уильямс забил победный гол за «Атлетик». Окончательную точку в матче поставил Нико Уильямс на 120-й минуте.
Таким образом, «Атлетик» вышел в полуфинал Кубка Испании, а «Барселона» закончила участие в турнире.
Действующим победителем Кубка Испании является «Реал», который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл «Осасуну» со счётом 2:1. Рекордсменом по количеству трофеев в Кубке Испании является «Барселона», побеждавшая в этом турнире 31 раз. На втором месте по этому показателю находится «Атлетик» (23). Замыкает тройку «Реал» (20).
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