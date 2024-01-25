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Онана устроил конфликт с президентом Федерации футбола Камеруна Самуэлем Это’О

Онана устроил конфликт с президентом Федерации футбола Камеруна Самуэлем Это’О
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У голкипера «Манчестер Юнайтед» и сборной Камеруна Андре Онана возник конфликт с президентом местной Федерации футбола Самуэлем Это’О, сообщает Metro.

По данным источника, Онана был недоволен тем, что остался в запас на матч третьего тура группового этапа турнира с Гамбией (3:2) в Кубке Африки. Онана был в ярости из-за решения главного тренера, и вступил в конфликт с Это'о перед матчем.

Напомним, подопечные Ригобера Сонга заняли второе место в группе С, опередив Гвинею по дополнительным показателям. В 1/8 финала Кубка Африки сборная Камеруна встретится с Нигерией.

В 2024 году Кубок Африки проходит с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре. Поединки турнира проводятся на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро).

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