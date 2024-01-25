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Старт сезона МЛС находится под угрозой срыва из-за возможного бойкота судей, сообщает Marca.

По данным источника, Организация профессиональных судей (PRO) и Ассоциация профессиональных футбольных судей (PSRA) не смогли прийти к соглашению относительно нового коллективного договора.

Профсоюз, представляющий судей МЛС, единогласно проголосовал за забастовку, если к 31 января не будет нового трудового соглашения с PRO.

Основной причиной готовящихся забастовок являются низкие доходы. Отмечается, что PRO представило предложение, в котором зарплаты будут увеличены, однако очень незначительно.

Отмечается, МЛС может заменить судей в случае бойкота арбитрами из других стран, если конфликт не удастся решить до нового сезона. Старт нового сезона МЛС назначен на 22 февраля.

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