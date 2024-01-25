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Никита Ермаков объяснил свой переход из ЦСКА в «Пари НН»

Никита Ермаков объяснил свой переход из ЦСКА в «Пари НН»
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Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков выказался о переходе в «Пари НН».

1 января 21-летний футболист перешёл в нижегородскую команду на правах аренды до конца сезона-2023/2024.

«Мне хотелось получать больше игрового времени. Остался бы в ЦСКА, если бы не нашлось варианта с арендой. Появилась возможность поехать в аренду в «Пари НН». Долго я не думал и согласился. Были и другие варианты, но сейчас я в «Пари НН» и рад этому.

Могу сказать, что переход в «Пари НН» – моё осознанное решение. Посоветовался с семьей, агентом и решил ехать. Главный фактор – интерес клуба ко мне и игровое время, которое смогу получать в новой команде», — рассказал Ермаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Ермаков сыграл 10 матчей (297 минут), забил один гол и отдал две голевые передачи.

Полностью интервью с Никитой Ермаковым читайте на «Чемпионате» в 10:00.

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