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Никита Ермаков: восьмое место в РПЛ очень непривычно для ЦСКА

Никита Ермаков: восьмое место в РПЛ очень непривычно для ЦСКА
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Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков, перешедший на правах аренды до конца сезона в «Пари НН», прокомментировал турнирную ситуацию армейцев по итогам осенней части сезона.

«Конечно, восьмое место для ЦСКА очень непривычно. Но мне кажется, что в целом всё нормально. Таблица плотная – от восьмого-девятого места даже до третьего не так далеко. А впереди ещё приличная часть чемпионата. Сильно переживать болельщикам не стоит. Несмотря на то что я сейчас в другой команде, желаю ЦСКА удачи и всего самого хорошего!» — сказал Ермаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

ЦСКА по результатам осеннего отрезка чемпионата России занимает в турнирной таблице восьмое место, набрав в 18 матчах 28 очков. Красно-синие отстают от находящегося на третьем месте московского «Динамо» на четыре очка, от лидирующего «Краснодара» — на 10 очков.

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