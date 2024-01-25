Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Торпедо» опубликовало состав на товарищеский матч с ЦСКА

«Торпедо» опубликовало состав на товарищеский матч с ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

В четверг, 25 января, в товарищеском матче встретятся московские ЦСКА и «Торпедо». Команды будут играть на стадионе в «Крикет энд Спортс Хаб» в Абу-Даби (ОАЭ). Матч начнётся в 10:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
25 января 2024, четверг. 10:00 МСК
Торпедо М
Москва, Россия
1-й тайм
1 : 0
ЦСКА
Москва, Россия
1:0 Лебеденко – 10'    

Стартовый состав «Торпедо»: Бабурин, Шевченко, Бородин, Иваньков, Манелов, Масалов, Гайнуллин*, Енин, Громыко, Орехов, Лебеденко.

* — игрок на просмотре

Запасные: Волков, Бондарь, Калугин, Роганович, Горбунов, Гуз, Чурич, Ковалёв, Костин, Мелекесцев, Рейна, Червяков, Полоз.

Фото: Пресс-служба ФК «Торпедо»

Для «Торпедо» этот товарищеский матч будет первым на зимних сборах. ЦСКА, в свою очередь, уже успел провести одну игру. В воскресенье, 21 января, был разгромлен оманский «Сохар» (4:1).

На данный момент после 18 туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает восьмое место с 28 очками. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков. «Торпедо» после 20 проведённых игр в Первой лиге находится на восьмом месте с 27 очками.

Материалы по теме
ЦСКА объявил стартовый состав на товарищеский матч с «Торпедо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android