ЦСКА объявил стартовый состав на товарищеский матч с «Торпедо»

В четверг, 25 января, в товарищеском матче встретятся московские ЦСКА и «Торпедо». Команды будут играть на стадионе в «Крикет энд Спортс Хаб» в Абу-Даби (ОАЭ). Матч начнётся в 10:00 по московскому времени.

Стартовый состав ЦСКА: Тороп, Гаич, Лукин, Роша, Агапов, Мойзес, Кисляк, Зделар, Чалов, Обляков, Мусаев.

Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКА

Для «Торпедо» этот товарищеский матч будет первым на зимних сборах. ЦСКА, в свою очередь, уже успел провести одну игру. В воскресенье, 21 января, был разгромлен оманский «Сохар» (4:1).

На данный момент после 18 туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает восьмое место с 28 очками. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков. «Торпедо» после 20 проведённых игр в Первой лиге находится на восьмом месте с 27 очками.