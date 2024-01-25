Банк, который связывали с президентом ЦСКА Гинером, перешёл в собственность Украины

Украинский «Первый инвестиционный банк», который связывали с президентом ПФК ЦСКА Евгением Гинером, объявил о смене владельца. С января 2024 года 88,89% акций перешли в собственность государства, сообщается на официальном сайте банка.

«Начинается новый этап в деятельности банка. Создаются новые возможности для развития банка и расширения продуктовой линейки», — написано на сайте «Первого инвестиционного банка».

Интересно, что летом 2023 года Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило о национализации этого актива, связав его с российским бизнесменом, президентом ПФК ЦСКА Евгением Гинером. Киев обвинил Гинера в пособничестве России и объявил его в розыск. Также были арестованы семь гостиниц и два торговых центра, которые также связывают с Гинером. Рассматривается вариант национализации и этих объектов.