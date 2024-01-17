Гинер: люблю ходить на матчи академии ЦСКА, там эмоции — родители кричат друг на друга

Президент ЦСКА Евгений Гинер признался, что любит посещать матчи детских и молодёжных команд армейцев. По словам функционера, на таких играх раскрывается иной спектр эмоций. В частности, он отметил родителей юных футболистов, которые устраивают на трибунах дебаты и выясняют, чьё чадо лучше играет. Гинер отметил, что помнит Игоря Акинфеева ещё со времён игры за академию.

«Помню Игоря ещё с академии, когда купил клуб и когда это всё начиналось, — сказал Гинер. — Я очень любил и по сей день с большим удовольствием хожу смотреть академию, молодёжную команду. Там эмоции совсем другие: родители стоят кричат друг на друга; они всегда знают, кто хорошо играет, а кто — нет. Конечно, я помню Игоря ещё с тех времен», — приводит слова Гинера «Спорт-экспресс».