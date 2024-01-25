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Президент «Барселоны»: хотим выиграть Ла Лигу, но будет очень сложно

Президент «Барселоны»: хотим выиграть Ла Лигу, но будет очень сложно
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об амбициях каталонской команды в нынешнем розыгрыше испанской Примеры. Напомним, в среду, 24 января, сине-гранатовые вылетели из Кубка Испании, уступив в драматичном матче «Атлетику» Бильбао (2:4).

«Я верю, что мы продолжаем быть кандидатами на победу в Ла Лиге. Будет очень сложно, но я верю в это.

Я всегда согласен с Хави, я уверен, что «Барса» добьётся больших успехов во второй части сезона. Мы будем готовы набирать очки в каждом матче, чтобы в итоге выиграть Ла Лигу», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Напомним, на данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Хави набрала 44 очка после 20 туров. Отставание от лидирующей «Жироны» — восемь баллов. При этом сине-гранатовые имеют матч в запасе.

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