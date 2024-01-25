Тренер «Фулхэма» Силва — о ничьей с «Ливерпулем»: упрекнуть игроков мне не в чем

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва высказался по итогам ответной игры 1/2 финала Кубка английской лиги с «Ливерпулем» (1:1). В первом матче победу со счётом 2:1 одержали мерсисайдцы.

«Мы сыграли не так хорошо, как можем, но благодаря самоотдаче, желанию и отношению наших игроков полуфинал был открытым до последней минуты этого матча. Откровенно говоря, мы были недостаточно безжалостны при атакующей игре, и «Ливерпуль» вышел в финал», — приводит слова Силвы издание Liverpool Echо.

Напомним, накануне, 24 января, состоялся ответный матч полуфинала Кубка лиги между «Фулхэмом» и «Ливерпулем», который завершился вничью. В финале турнира мерсисайдцы сыграют с «Челси». Игра пройдёт на лондонском стадионе «Уэмбли» 25 февраля.