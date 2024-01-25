В «Твенте» не ожидают юридических проблем при оформлении перехода Угальде в «Спартак»

Руководство «Твенте» не ожидает, что Королевский футбольный союз Нидерландов вмешается в возможный переход нападающего Манфреда Угальде в московский «Спартак». Об этом сообщает Tubantia.

По информации источника, «Твенте» вышел на связь с представителями Королевского футбольного союза и узнал, что организация не планирует препятствовать переходу коста-риканского футболиста в «Спартак». Напомним, ранее сообщалось, что сам Угальде уведомил боссов «Твенте» о том, что более он играть за клуб не хочет.

В нынешнем сезоне коста-риканский футболист провёл 25 матчей во всех турнирах за нидерландскую команду, в которых отметился девятью мячами и семью голевыми передачами. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Манфреда в € 5 млн.