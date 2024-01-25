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Никита Ермаков: Дзагоев — образец для меня. Обидно, что он закончил

Никита Ермаков: Дзагоев — образец для меня. Обидно, что он закончил
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Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков, перешедший на правах аренды до конца сезона в «Пари НН», высказался о бывшем футболисте армейцев Алане Дзагоеве.

«Алан — легенда российского футбола и ЦСКА. Образец того, как должен играть центральный полузащитник, в том числе и персонально для меня. Обидно было узнать о том, что Дзагоев закончил.

Помню его прощальный матч с «Ростовом». Он тогда награждал нас как чемпионов молодёжного первенства. А так, общались больше в тренировочном процессе: подсказы, игровые моменты. Всегда приятно тренироваться с такими большими игроками, перенимать их опыт, слушать советы. Но в обычной жизни мы, к сожалению, не пересекались», — сказал Ермаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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