«Динамо» разгромило «Аль-Вакру», забив девять голов, Смолов и Тюкавин оформили по дублю

Завершился товарищеский матч, в котором встречались московское «Динамо» и катарская «Аль-Вакра». Команды играли на стадионе в «Хотел Хилтон Салва» в Абу-Самре (Катар). Матч начался в 11:00 по московскому времени. «Динамо» не оставило сопернику никаких шансов — 9:2.

После первого тайма счёт уже был разгромным — 7:1. В составе московской команды голами отметились нападающие Фёдор Смолов (дважды), Константин Тюкавин (дважды), Ярослав Гладышев, Ульви Бабаев, а также полузащитник Даниил Фомин.

Во второй половине встречи бело-голубым удалось забить ещё дважды. Отличились вингер Денис Макаров и 19-летний форвард Александр Чупаёв.

Для «Динамо» этот товарищеский матч стал вторым на зимних сборах. До этого московская команда разобралась со «Слованом» из Братиславы — 2:1. «Аль-Вакра», в свою очередь, сегодня провела свою первую игру в межсезонье.