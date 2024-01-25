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«Динамо» разгромило «Аль-Вакру», забив девять голов, Смолов и Тюкавин оформили по дублю

«Динамо» разгромило «Аль-Вакру», забив девять голов, Смолов и Тюкавин оформили по дублю
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались московское «Динамо» и катарская «Аль-Вакра». Команды играли на стадионе в «Хотел Хилтон Салва» в Абу-Самре (Катар). Матч начался в 11:00 по московскому времени. «Динамо» не оставило сопернику никаких шансов — 9:2.

После первого тайма счёт уже был разгромным — 7:1. В составе московской команды голами отметились нападающие Фёдор Смолов (дважды), Константин Тюкавин (дважды), Ярослав Гладышев, Ульви Бабаев, а также полузащитник Даниил Фомин.

Во второй половине встречи бело-голубым удалось забить ещё дважды. Отличились вингер Денис Макаров и 19-летний форвард Александр Чупаёв.

Для «Динамо» этот товарищеский матч стал вторым на зимних сборах. До этого московская команда разобралась со «Слованом» из Братиславы — 2:1. «Аль-Вакра», в свою очередь, сегодня провела свою первую игру в межсезонье.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
25 января 2024, четверг. 11:00 МСК
Динамо
Москва, Россия
Окончен
9 : 2
Аль-Вакра
Эль-Вакра, Катар
1:0 Фомин – 5'     2:0 Тюкавин – 8'     3:0 Гладышев – 12'     4:0 Бабаев – 21'     5:0 Тюкавин – 25'     5:1     6:1 Смолов – 38'     7:1 Смолов – 43'     7:2     8:2 Макаров – 60'     9:2 Чупаёв – 77'    
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