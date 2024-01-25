Полузащитник «Спартака» Зиньковский рассказал о тренировках команды в ОАЭ

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о тренировках красно-белых на сборах в Объединённых Арабских Эмиратах.

«Как проходят тренировки? Замечательно! С такой погодой вообще прекрасно. Закончились ли беговые упражнения? Нет, они никогда не заканчиваются! Сегодня только третий день. Пока продолжаются. Есть ли какой-нибудь рейтинг лучших и худших игроков на сборах? Есть. Но это не то чтобы лучшие и худшие, но… Каждую тренировку утром и вечером у нас идут соревнования, футбол или могут быть удары. За это считают очки. Выигрывает только одна команда в каждом тренировочном процессе. Так у каждого считаются очки. Получают ли что-либо победители или проигравшие? Проигравшие, как правило, ведут победителей в какой-нибудь ресторан. Возможно, ещё что-то. Возможно, картинг, как уже было», — сказал Зиньковский в видео, опубликованном пресс-службой «Спартака».

В нынешнем сезоне 27-летний Зиньковский провёл 17 матчей в рамках РПЛ и забил два гола.