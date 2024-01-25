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Рубиалеса могут судить за инцидент с поцелуем Эрмосо

Рубиалеса могут судить за инцидент с поцелуем Эрмосо
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Дело о поцелуе экс-главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса и полузащитницы национальной команды Дженнифер Эрмосо может быть рассмотрено судом, сообщает Marca. По информации источника, подобное решение принял судья Национального суда Испании Франсиско де Хорхе.

«Возможная эротическая цель, состояние эйфории и возбуждения, испытываемое вследствие необычайного спортивного триумфа, – всё это должно быть оценено на судебном заседании. Поцелуй «не был по обоюдному согласию и был односторонней и неожиданной инициативой», — приводит слова де Хорхе Marca.

Испанский судья также предложил привлечь к суду за оказанное давление на Эрмосо спортивного директора мужской сборной Испании Альберта Луке, бывшего тренера женской сборной Хорхе Вильду и менеджера по маркетингу федерации Рубена Риверу.

Напомним, женская сборная Испании стала победителем чемпионата мира по футболу в 2023 году. Во время вручения золотых медалей игрокам команды Рубиалес поцеловал в губы Эрмосо. После данного инцидента футбольный функционер подвергся общественной критике. Более того, он был вынужден подать в отставку с поста президента RFEF, в то время как Международная федерация футбола приняла решение отстранить Рубиалеса от футбольной деятельности на три года.

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