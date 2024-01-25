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«Это глупости и личные хотелки Басты». Шикунов — о переходе СКА Ростов-на-Дону в Медиалигу

«Это глупости и личные хотелки Басты». Шикунов — о переходе СКА Ростов-на-Дону в Медиалигу
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Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов отреагировал на решение владельца СКА Ростов-на-Дону Василия Вакуленко (известного под псевдонимом Баста) сняться со Второй лиги и перевести клуб в Медиалигу. По его мнению, такое решение — это «личные хотелки Басты». Он отметил, что СКА подходит под формат медиафутбола благодаря именитому владельцу, однако, по его мнению, Вторая лига всё равно нужна.

«Нет, Вторая лига нужна. Глупости это всё. Ситуация со СКА – личные хотелки Басты. Тем более он крутится среди людей из Медиалиги, ему комфортно там. СКА подходит для формата Медиалиги.

Не последуют ли другие команды Второй лиги примеру ростовского клуба? Вряд ли. Это единичный случай. Команды из Второй лиги не до конца понимают, что такое медиафутбол", — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

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