Баста объявил, что его клуб СКА Ростов-на-Дону переходит из Второй лиги в Медиалигу

Известный исполнитель Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, объявил, что его футбольный клуб СКА Ростов-на-Дону переходит из Второй лиги в Медиалигу. Баста записал большое обращение, в котором объяснил причину такого решения.

По его словам, финансовые требования в профессиональном футболе сильно выросли, а финансовой поддержки и спонсоров стало гораздо меньше. Василий подчеркнул, что в клуб было вложено много личных средств, но система выстроена таким образом, что преодолеть сложности самостоятельно невозможно. В связи с этим СКА Ростов-на-Дону переходит в медиафутбол.

«Мы приняли непростое, но, на наш взгляд, достойное решение — перейти в медиафутбол. Главное для нас, чтобы клуб был на виду, чтобы за него болели и продолжалась его история. Вернуться в свой дивизион мы можем в любой момент. А попробовать себя в новом формате — это вызов, чтобы порадовать наших нынешних болельщиков и завоевать сердца новых», — сказал Баста в своём видеообращении.