Как относитесь к решению Басты перевести «СКА-Ростов» в Медиалигу?

Сегодня, 25 января, известный исполнитель Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, объявил, что его футбольный клуб СКА Ростов-на-Дону переходит из Второй лиги в Медиалигу. Баста записал большое обращение, в котором объяснил причину такого решения. Основной посыл в том, что клуб находится в тяжёлом финансовом положении.

«Чемпионат» предлагает своей аудитории ответить на вопрос: как вы относитесь к решению Басты перевести «СКА-Ростов» в Медиалигу?

Напомним, по словам Баст, финансовые требования в профессиональном футболе сильно выросли, а финансовой поддержки и спонсоров стало гораздо меньше. Василий подчеркнул, что в клуб было вложено много личных средств, но система выстроена таким образом, что преодолеть сложности самостоятельно невозможно. В связи с этим СКА Ростов-на-Дону переходит в медиафутбол.