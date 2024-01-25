«Челси» рассматривает приобретение Каллума Уилсона

«Челси» в текущее зимнее трансферное окно может подписать нападающего «Ньюкасла» Каллума Уилсона. Об этом сообщает журналист Жак Тальбо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, лондонский клуб находится в поиске качественного форварда, который даст результат здесь и сейчас. Для подписания Уилсона боссы «аристократов» готовы сделать исключение в политике подписания игроков не старше 30 лет. В конце февраля английскому нападающему исполнится 32 года.

Отмечается, что «Ньюкасл» оценивает игрока примерно в € 21 млн. «Челси» считает данную сумму справедливой.

Уилсон выступает за «Ньюкасл» с 2020 года. В текущем сезоне форвард провёл за «сорок» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн.

Ранее стало известно, что Уилсон не захотел переходить в «Милан» в текущее зимнее трансферное окно.