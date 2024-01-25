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Невилл: Калвин Филлипс подходит «Вест Хэму», но не «Манчестер Сити»

Невилл: Калвин Филлипс подходит «Вест Хэму», но не «Манчестер Сити»
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Sly Sports Гари Невилл высказался о хавбеке «Манчестер Сити» Калвине Филлипсе, который близок к переходу в «Вест Хэм» на правах аренды.

«Полагаю, «Вест Хэму» он подходит очень хорошо. И я понимаю, почему его хочет видеть в рядах своей команды Дэвид Мойес. Калвин весьма надёжный игрок. С другой стороны, знаете, есть теория, что средний футболист сможет проявить себя в топ-клубе, потому что его будут окружать игроки высочайшего уровня. Это не так. Такой игрок будет выделяться. Он не сможет справиться со скоростью принятия решений на топ-уровне. Что-то похожее случилось с Филлипсом в «Ман Сити», — приводит слова Невилла CaughtOffside.

Напомним, ранее стало известно, что Филлипс завершит переход в «Вест Хэм» на правах аренды до конца сезона сегодня, 25 января.

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