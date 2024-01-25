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Калвин Филлипс завершит переход в «Вест Хэм» 25 января

Калвин Филлипс завершит переход в «Вест Хэм» 25 января
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В четверг, 25 января, полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс официально станет игроком «Вест Хэма». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, игрок прилетит в Лондон для прохождения медицинского обследования и подписания контракта. «Манчестер Сити» полностью согласовал переход Филлипса в «Вест Хэм» на правах шестимесячной аренды. «Молотобойцы» смогут рассчитывать на хавбека уже в ближайших матчах.

Филлипс перешёл в «Манчестер Сити» летом 2022 года из «Лидса» за € 49 млн. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл за «горожан» всего в 10 матчах во всех турнирах, где провёл на поле 319 минут и отметился одним забитым мячом. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

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